Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor - Son Dakika
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Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

14.03.2022 11:52
Asus, Rus pazarından çıkmayı planlıyor

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua, Tayvan'ın en büyük bilgisayar üreticisi Asus'un Rus pazarından ayrılma kararını uygulayabileceğini vurguladı.

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua, Tayvan'ın en büyük bilgisayar üreticisi Asus'un Rus pazarından ayrılma kararını uygulayabileceğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı alıyor. Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei Hua yaptığı açıklamada, Tayvan'ın en büyük bilgisayar üreticisi olan Asus firmasının Ukrayna'dan gelen talepler üzerine Rus pazarından çıkmayı ve personelini Rusya'dan tahliye etmeyi gözden geçireceğini söyledi. Meclis toplantısında konuşan Hua, kendisinin bu kararı alacak kişi olmadığını, fakat Asus firmasının Ukrayna'da yaşanan krizin tırmanması ile birlikte üzerinde konuşulan bu kararı uygulayabileceğini vurguladı.

Pazar araştırmacılarının tahminlerine göre geçtiğimiz yıl Rusya'da satılan Asus dizüstü bilgisayarlar, firmanın dünya ihracatı içerisindeki yüzde 5'lik kısmını oluştururken, konuyla ilgili Asus'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Dijital Transformasyon Bakanı Mykhailo Fedorov, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asus firmasından Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını sonlandıracağı güne kadar Rus pazarındaki faaliyetlerini durdurmasını talep etmişti. Federov ayrıca, Asus'un Başkanı Jonney Shih'in de adının geçtiği paylaşımda Rusya'ya teknik hizmet dahil olmak üzere bilgisayar parçalarının da verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

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Ekonomi Bakanı, Tayvan, Asus, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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