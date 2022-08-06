Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu!

06.08.2022 13:02
Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu!

Asus'tan yapılan açıklamaya göre yeni katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar 31 Ağustos tarihinde Türkiye saati ile 15.00'da tanıtılacak.

Katlanabilir ekranlar gün geçtikçe gelişirken markalar da ürünlerine bu teknolojiyi birer birer entegre etmeye devam ediyor. Bu markalardan bir tanesi de Asus oldu. Şirket CES 2022'de tanıttığı Zenbook 17 Fold OLED modelinin tanıtım tarihini sonunda açıkladı.

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar ile yakında tanışacağız

Asus'tan yapılan açıklamaya göre yeni katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar 31 Ağustos tarihinde Türkiye saati ile 15.00'da tanıtılacak. Yeni dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun 2020 yılında tanıttığı ThinkPad X1 Fold'dan sonraki ikinci katlanabilir ekranlı laptop olarak öne çıkıyor.

Asus'un yeni OLED ekranlı oyun bilgisayarları!

Zenbook 17 Fold OLED, düz durumdayken 17 inçlik bir ekrana sahip. Katlandığında ise bu değer 12.5 inçe düşerken, ekranın kalan kısmı ise klavye ya da farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Kalite ve dayanıklılık konusunda öne çıkan OLED ekranlar muhtemelen bu kategorideki tüm ürünlerde standart olarak sunulacak. Bu ekranları katlanabilir telefonlarda da görüyoruz.

Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu!

Ekrandan uzaklaşıp laptopun teknik özelliklerine bakacak olursak; Zenbook 17 Fold OLED'in Intel Core i7-1250U işlemci, 16 GB RAM, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ve WiFi 6E ile birlikte geleceğini görüyoruz. Katlanabilir ekranlı bilgisayarda ayrıca harici bir klavye ile daha geniş ekran ile deneyim yaşamak da mümkün.

Yeni dizüstü bilgisayar modelinin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak yeni modelin ucuz olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. 13.3 inçlik ekranlı Lenovo ThinkPad X1 Fold'un 50 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu!

Asus yeni katlabilir ekranlı laptop modelini tanıtmaya hazırlanırken diğer markalar da bu konuda adımlar atmaya başladı. Samsung da CES 2022'de Flex Note adı verilen ürününü tanıtımıştı. Yine 17 inçlik bir ekrana sahip olan laptop hakkında sonrasında ise herhangi bir gelişme yaşanmış değil.

Katlanabilir dizüstü bilgisayar üretmek isteyen bir diğer marka ise Apple. Gelen bilgilere göre şirket 20 inçlik ve 4K çözünürlüğe sahip katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Ancak bu bilgisayar ile ancak 2026 yılından sonra tanışabileceğiz ifade ediliyor.

Katlanabilir ekranlı cihazlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer edinecek gibi görünüyor. Peki siz Asus ve katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soçi ziyaretinin bir güzel tarafı da şu oldu; Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soçi ziyaretinin bir güzel tarafı da şu oldu; Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık.
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Lenovo, Asus, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement