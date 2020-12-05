Asus'tan yeni dizüstü bilgisayar; Zenbook Flip 13 - Son Dakika

Teknoloji markası ASUS, 11. Nesil Intel Core işlemcilere sahip katlanabilir dizüstü bilgisayarını tanıttı. Gerektiğinde tablet olarak da kullanılan bilgisayarın, yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildiği belirtildi.

CES öncesinde OLED ekranlı ve yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyuran ASUS, Intel'in son nesil işlemcili yeni model taşınabilir dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya devam ettiğini duyurdu. Asus ve Intel iş birliğinin önemine vurgu yapan yetkililer, son dönemde rekabetin oldukça arttığı işlemci pazarında Intel'in geliştirdiği en yeni teknolojileri en hızlı satışa sunabilen marka konumunda olduklarını aktardı.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullananların parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz" denildi.

ZENBOOK FLİP 13 ÖZELLİKLERİ

Intel 11.Nesil işlemciye sahip modeller arasında verilen Zenbook Flip 13 modelinin yalnızca 13,9 mm inceliğinde ve 1,3 kg hafifliğinde olduğu belirtilirken, aynı zamanda modelin dayanıklı, hassas tasarımlı olduğu aktarıldı. 360 ° katlanabilen ErgoLift menteşesinin, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir konumda kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

Tek bir şarjla 14 saate kadar çalışma sağlayabildiği belirtilen yüksek kapasiteli 67 Wh pil ile ZenBook Flip 13'ün, günümüzün hareketli çalışma yaşam tarzı için mükemmel olduğu ifade edildi. ZenBook Flip 13'ün, birlikte verilen 65 watt şarj adaptörü ile hızlı şarjı desteklediği ve kullanıcıların diğer standart USB-C veya USB-C Power Delivery (PD) şarj cihazlarından yararlanmasına olanak tanıdığı belirtildi.

Zenbook Flip 13 ile alakalı verilen diğer bir bilgi de cihazın, yeni tasarlanmış ASUS Pen ile tamamen uyumlu, şık bir NanoEdge FHD dokunmatik ekrana sahip. Ekran, 4096 basınç düzeyini destekleyerek daha doğal hisli dokunmatik kalem girişi için gelişmiş hassasiyet sağladığı söylenen Zenbook Flip 13'ün yüksek seviye performans için, Intel Iris Xe grafiklere ve 16 GB RAM'e sahip 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ile güçlendirildiği ve depolama için 1 TB'ye kadar PCIe 3.0 SSD'yi desteklediği aktarıldı.