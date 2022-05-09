ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı - Son Dakika
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ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

09.05.2022 18:26
ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

ASUS, ROG Strix SQ7 NVMe (1TB) modeliyle dahili SSD pazarına gireceğini duyurdu. Ürünün özellikleri açıklandı.

ASUS, ROG Strix markasıyla taşınabilir SSD pazarındaki varlığını korurken; şimdi de ilk dahili SSD'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımla ROG Strix SQ7 modelini duyurdu.

Ekran kartından ana karta, dizüstü bilgisayardan kulaklığa, klavye ve mouse'a kadar bir bilgisayar kullanıcısının ihtiyacı olacak tüm bileşenleri üreten Tayvanlı firma, Zenfone ve ROG Phone serisiyle de akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. ASUS, ROG Strix SQ7 NVMe SSD modeliyle ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.

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ASUS ROG Strix SQ7 NVMe SSD özellikleri

M.2 2280 form faktöründe olan SSD, 4 adet PCIe Gen4 hattı kullanıyor. Paylaşılan afişte de görüldüğü üzere üründe ısı emici bölümü bulunmazken, 1 TB depolama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

ASUS'un ilk dahili SSD'si: ROG Strix SQ7 özellikleri açıklandı

ASUS'un PCIe Gen5 teknolojisini destekleyen Z690 anakartları satışta. PCIe 5.0 desteğine sahip bir SSD geliştirebileceği de tahmin ediliyor ancak bu konuda resmi olarak atılmış bir adım henüz yok. Öte yandan ROG Strix SQ7 modelinin 17 Mayıs'taki "Boundless" etkinliğinde veya 24 Mayıs'taki Computex'te tanıtılması bekleniyor.

ASUS'un ROG Strix markalı taşınabilir SSD'leri, modeline göre 1 TB depolamaya kadar çıkabiliyor ve 1050 MB/s okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Samsung, Gigabyte, MSI, SanDisk gibi şirketlere 'dahili SSD' konusunda da rakip olmaya hazırlanan ASUS, ROG Strix SQ7 ile tüketicilere sağlam bir alternatif sunacak.

Cihazın başlangıçta Çin'de satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şimdilik gizemini koruyor.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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