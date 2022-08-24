AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon - Son Dakika
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AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon

24.08.2022 17:56
AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon

Asus'un oyun odaklı ROG serisi yeni modeliyle genişliyor. ROG Phone 6D, performans testiyle büyülüyor. İşte ayrıntılar...

Oyun odaklı akıllı telefon denince akıllara ilk gelen isimlerden Asus, ROG Phone serileriyle önemli bir pazar payını elinde bulunduruyor. Şirket, geçtiğimiz ay merakla beklenen ROG Phone 6 modelini tanıtmıştı. Şirket, cihazın ilk ayında elde ettiği başarıyı sürdürebilmesi için ROG Phone 6D modeli üzerinde çalışıyor.

ROG Phone 6D, Dimensity 9000+ tarafından desteklenecek

Asus, kıyasıya rekabetin bulunduğu akıllı telefon dünyasında oyun odaklı modelleriyle kendine üst sıralardan yer buluyor. Şirket, yeni ROG modeli üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan cihaz performans arenası AnTuTu'da ortaya çıktı.

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Daha önceki gelen bilgiler ve AnTuTu'ya göre ROG Phone 6D, Dimensity 9000+ yonga seti tarafından desteklenecek. Cihaz, performans arenasında ASUS_AI2203_D model numarası ile görüntülendi. Yeni Asus modeli 1.146.594 puan alarak ROG Phone 6'ya göre yüzde 3'lük daha iyi bir performansa sahip oldu.

AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon

Dimensity 9000+, performans testinde Snapdragon 8+ Gen 1'i geçti

Birçok kişi, akıllı telefon dünyasının en iyi işlemcisi olarak Qualcomm'un amiral gemisi yonga setlerini gösteriyor. Ancak MediaTek de iddialı işlemciler üretiyor. Genel hatlarıyla aynı olan ROG Phone 6 ve 6D modellerinin performans testi sıralaması bunun en büyük göstergesi oldu.

AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon

Dimensity 9000+, CPU 290.000'in üzerinde puan aldı. Öyle ki bu sayı, herhangi bir Qualcomm işlemcisinin aldığı en yüksek değerden yüzde 15 daha iyi yüksek. Bu da AnTuTu arenasındaki en yüksek performans olarak tarihe geçti. Yeni Asus modeli, selefinin Pro versiyonu olarak gelecek. Ancak şirket, henüz tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Asus, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon - Son Dakika

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SON DAKİKA: AnTuTu'nun kralı değişti! İşte AnTuTu'da en çok puan alan akıllı telefon - Son Dakika
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