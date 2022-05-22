Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme! - Son Dakika
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Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

22.05.2022 08:36
Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

Kompakt boyutlara sahip, kolay taşınabilir OLED ekranlı bilgisayar Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme videosu ile karşınızdayız.

Asus'un kompakt boyutlara sahip, ergonomisi yüksek ve dünyanın ilk 16 inç 4K OLED ekranlı bilgisayarı Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme videosu ile karşınızdayız.

Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

Hem görüntü kalitesi, hem de mavi ışığı azaltan OLED ekranlar, günümüz bilgisayar kullanım dinamiklerinin geldiği noktada oldukça kritik bir öneme sahip. Performans anlamında da kullanıcılara kolaylık sunan teknoloji, renk doğruluğu açısında da güç vadediyor. Asus VivoBook Pro N7600 özellikleri sizlerle.

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Ekran özellikleri ile öne çıkan VivoBook Pro 16X OLED, dünyanın ilk 16 inç 3840 x 2400 4K UHD çözünürlük, 100% DCI-P3 renk gamutu sunan OLED ekranına sahip. Gücünü Intel Core i7-11370H modelinden alan dizüstü bilgisayar, performanslı bir kullanım vadediyor.

NVIDIA'nın performans odaklı ekran kartı olan GeForce RTX 3050 ile gelen VivoBook N7600, 16 GB RAM kapasitesine sahip. 3200 MHz hızda çalışan RAM, DDR4 teknolojisi ile geliyor. Güçlü işlemcisi ve ekran kartının yanında bol kapasiteli depolama alanı ile gelen bilgisayar, 1 TB PCIe SSD seçeneği ile de hızlı bir depolama imkanı sağlıyor.

Asus VivoBook Pro 16X OLED inceleme!

Yoğun bilgisayar kullanımında ısınmaların önüne geçmek için termal teknolojilerden faydalanan bilgisayar, ASUS IceCool Plus ile çift fanlı soğutma sistemine sahip. Yüksek kapasiteli pili sayesinde uzun süreli kullanım imkanı da sunan VivoBook 16X OLED gerçek potansiyelinizi ifade etmenizi sağlıyor.

Asus VivoBook Pro 16X OLED N7600 teknik özellikler

İşlemci:  Intel Core i7-11370H

İşletim sistemi:  Windows 11 Pro

Grafik Kartı:  Intel Iris Xe grafik kartı ve harici NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDRR5

Ekran:  16 inç 3840×2400 çözünürlüklü NanoEdge 4K, 550 nit parlaklık, %100 DCI-P3, HDR, 60 Hz ekran yenileme hızı

Depolama: 1 TB PCIe 3.0 SSD

RAM:  16 GB DDR4 3200 MHz

Ağırlık:  1.95 kilogram

Giriş-çıkışlar:  1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (görüntü ve güç), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Micro SD kart okuyucu, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm ses jakı

Bağlantı teknolojileri: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Batarya:  96 WHrs

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Kaynak: Shiftdelete

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