ASUS, Vivobook S ailesinin yeni üyesi S432  modelini duyurdu

Teknoloji firması ASUS, daha önceki Vivobook S modellerinin donanım ve tasarım tarafında geliştirildiğini aktararak, daha iyi bir metal kasa ile daha yüksek performans sunan yeni S432 modelini tanıttı.

Teknoloji firması ASUS'tan yapılan yazılı açıklamada, Vivobook serisinin kullanıcılar tarafından yakından takip edildiği aktarılırken, müşterilerden gelen geri bildirimlerle ürün yelpazesinin çeşitlendirildiği söylendi.

SCREENPAD 2.0 İLE İKİNCİ EKRAN DENEYİMİ

Yeni modelde, Zenbook modellerinde yer alan ScreenPad 2.0 teknolojisi ile touchpad alanına ikinci bir ekran yerleştiren marka, ScreenPad 2.0 ile kullancılara daha önce deneyimlemedikleri bir yenilik sunduklarını hatırlattı ve bu gelişmiş inovasyonun artık Vivobook S432 modelinde de sunulacağı bilgisini paylaştı. Yeni ScreenPad™ 2.0 ile paylaşılan detaylara yönelik ise, "Geleneksel dizüstü bilgisayar deneyiminin kalitesini yükselten ve verimliliğinizi artıran bu ScreenPad 2.0, size yeni kullanım olanakları sağlayan etkileşimli ikincil bir dokunmatik ekran sunar. Sezgisel akıllı telefon benzeri arayüzü, uygulamaları kolayca yönetmenizi sağlar" denildi.

10'UNCU NESİL INTEL İŞLEMCİLER

Açıklamanın devamında, 10'uncu nesil Intel işlemcinin donanım tarafındaki öne çıkan özellik olduğu vurgulandı. Günlük iş temposunda ihtiyaç duyulan hızlı depolama ve harici bir ekran kartı performansının önemine değinilen açıklamada, yeni VivoBook S432'nin 1TB'a kadar PCIE NVME SSD depolama alanına ve NVIDIA MX250 ekran kartına sahip olduğu belirtildi. Metal kasalı ürünün 1,45 kg olduğu aktarıldı. ScreenPad 2.0 teknolojisine sahip yeni Vivobook S432 modeli Türkiye'de satışa çıktı.