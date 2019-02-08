Son Dakika Haberleri: Asus Vivobook S14 S430f: Hafif Bilgisayar Arayanlara...

Asus Vivobook S14 S430f: Hafif Bilgisayar Arayanlara...

31 dakika önce

Taşınabilir, küçük ve hafif bir bilgisayar arayanlar için geliştirilen Asus Vivobook S14 S430F. inceleme konuğumuz oluyor.

Taşınabilir, küçük ve hafif bir bilgisayar arayanlar için geliştirilen Asus Vivobook S14 S430F. inceleme konuğumuz oluyor. Sekizinci nesil Intel i5 işlemci kullanan bilgisayar, yüksek ekran gövde oranı, parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye, 1.4 kg ağırlık gibi özelliklere sahip.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:39 Kaynak: Youtube

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