Asus Vivobook S14 S430f: Hafif Bilgisayar Arayanlara...
31 dakika önce
Taşınabilir, küçük ve hafif bir bilgisayar arayanlar için geliştirilen Asus Vivobook S14 S430F. inceleme konuğumuz oluyor.
Taşınabilir, küçük ve hafif bir bilgisayar arayanlar için geliştirilen Asus
Vivobook S14 S430F. inceleme konuğumuz oluyor. Sekizinci nesil Intel
i5 işlemci kullanan bilgisayar, yüksek ekran gövde oranı, parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye, 1.4 kg ağırlık gibi özelliklere sahip.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:39 Kaynak: Youtube
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