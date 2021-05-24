ASUS WolfTeam Nostalji Turnuvası Finalleri başlıyor! - Son Dakika

Çocukluğumuzun en sevilen oyunlarından biri olan ASUS WolfTeam Nostalji Turnuvası Finalleri başlıyor. WolfTeam Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden turnuvanın finallerinin başlayacağını takipçilerine duyurdu.

Şirket yayınladığı gönderide şu açıklamaları kullandı:

ASUS WOLFTEAM NOSTALJİ TURNUVASI FİNALLERİ BUGÜN 20.00'de CANLI YAYINDA BAŞLIYOR! 'den Krallara Özel, Efsane İndirimlerle Ekipmanını Yenileme Şansını Kaçırma.

Efsane kulaklıklar, aim'ini güçlendirecek oyuncu mouseları, oyun zevkini katlayacak oyuncu klavyeleri ve birçok indirim için bio'daki linke tıkla, indirim kodunu gir, yepyeni ekipmanında rakiplerini darmadağın et.

Gönderinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak nostalji turnuvası finalindeki her iki takıma da başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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