Son Dakika Haberleri: Asus Xg49vq Kavisli Monitör - Ces 2019 #30

Asus Xg49vq Kavisli Monitör - Ces 2019 #30

46 dakika önce

Kavisli ve çok geniş bir monitör olan XG49VQ modeline CES 2019'da göz attık. Kavisli ve ultra geniş bu monitörün ilginç özellikleri var: https: //www.technopat.net/2019/01/14/...

Kavisli ve çok geniş bir monitör olan XG49VQ modeline CES 2019'da göz attık. Kavisli ve ultra geniş bu monitörün ilginç özellikleri var: https://www.technopat.net/2019/01/14/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:28 Kaynak: Youtube

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:14:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asus Xg49vq Kavisli Monitör - Ces 2019 #30
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]