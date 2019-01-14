Asus Xg49vq Kavisli Monitör - Ces 2019 #30
46 dakika önce
Kavisli ve çok geniş bir monitör olan XG49VQ modeline CES 2019'da göz attık. Kavisli ve ultra geniş bu monitörün ilginç özellikleri var: https: //www.technopat.net/2019/01/14/...
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:28 Kaynak: Youtube
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