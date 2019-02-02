Asus Zenbook 13 Ux333f İncelemesi: Şık, Hafif, İnce ve Güçlü

Asus ZenBook 13 UX333F İncelemesi Asus ZenBook Ailesinin 13.3 inç UX333 ve 14 inç UX433 ve 15.6 inçlik UX533 Serileri IFA 2018'de ortaya çıkmıştı.

Asus ZenBook 13 UX333F İncelemesi





Asus ZenBook Ailesinin 13.3 inç UX333 ve 14 inç UX433 ve 15.6 inçlik UX533 Serileri IFA 2018'de ortaya çıkmıştı. Tüm bu modelleri özel yapan ASUS'un da belirttiği gibi Yüzde 95 ekran/gövde oranına sahip olması, bu neredeyse çerçevesiz ekran kullanımı anlamına geliyor.



Öncelikle Ultra kompakt tasarım, geniş ekran, arttırılmış grafik ve işlemci performansı bulunan modelin sahip olduğu özelliklere bir bakacak olursak;



Asus Zenbook 13 UX333F (i7-8565U/BGA,8GB RAM,256GB PCIE G3X2 SSD,MX150 GPU) Teknik Özellikleri Nelerdir?



13.3 inç IPS ekran 1920 x 1080 piksel,

8. Jenerasyon Intel Core i7,

8GB RAM,

256GB UltraFast PCIe SSD Disk,

NVidia GeForce MX150 GPU, 2GB VRAM dedicated Ekran Kartı,

USB Type C Port, USB 3.0 Portu, USB 2.o Portu, HDMI, MicroSD slotu, Wifi, Bluetooth, 3D IR kamera, Windows 10

1.19 Kg ağırlık



Asus ZenBook 13.3 inç UX333F modelinin Kutu İçeriğinde Neler Var?



Asus ZenBook 13 UX333F

65W şarj adaptörü

USB-A RJ45 Ethernet Adaptörü

Micro Fiber Silme Bezi

Kullanıcı Dökümanları

Laptop Koruyucu Bez Kaplaması



İlk Bakışta Artıları



Şık ve kompakt tasarım, dayanıklılık seviyesi artırılmış, artırılmış performansa uygun düşük sıcaklık seviyesi, köşeli ve yüzde 95 ekran/gövde kullanım alanı sunması, Ergolift adı verilen yeni menteşe düzeni, 3 kademeli arkadan aydınlatmalı klavye, 3D IR Yüz Tanıma Özellikli Web Kamera, Hesap Makinesi kullanımına uygun, Numpad fonksiyonlu bir Trackpad.



İlk Bakışta Eksileri



Standart şarj cihazlarında farklı görünen bir şarj adaptörü kullanılıyor,

Ekrana parmak iziniz dokunduğunuzda iz olarak kalıyor ve o yüzden Asus, paket içeriğinde fiber silme bezi eklemiş.

Batarya Süresi gerçek kullanımda elbette kağıt üzerindeki kadar değil,

Klavye rahat yazılıyor ancak alışmak gerekiyor.



Ölçülerine baktığımızda 302mm – 189mm – 16.9mm, bu ölçüler bize bir NetBook ölçülerini anımsatıyor. Ancak özellikle genişliğine baktığımızda (189mm), bir A4 boyutundan daha kısa olduğunu görebiliyoruz. Burada benzettiğimiz eski NetBook'ların 10-inç ekran boyutuna sahip olduklarını oysa ASUS'un bu ölçülere 13.3 inçlik bir ekranı sığdırmayı başardığını görüyoruz. 16.9mm incelik, onu en ince dizüstü bilgisayar olarak sınıflandırmamıza engel olsa da, oldukça iyi bir inceliğe sahip olduğunu belirtebiliriz.



Ekran ve Ekran Kartı Özellikleri





Sahip olduğu teknik özelliklere bakarsanız, bu modelin bildiğimiz 13 inçlik laptoplardan biri olduğuna inanmak zor. Asus'un bir dizüstü bilgisayarı için yaptığı en ince ve küçük tasarımı, öyle ki bir A4 ölçüsünden daha küçük. Bunu yapabilmesinin en önemli nedeni "Çerçevesiz NanoEdge" olarak adlandırdığı incecik ekran çerçeveleri ve bu sayede; küçük bir alanda Yüzde 95 ekran/gövde oranında büyük bir ekran kullanım deneyimi sunuyor. 1920 x 1080 piksellik 13.3 inçlik IPS ekranın parlaklık seviyesi oldukça iyi ve keskin, yüzde yüz sRGB renk paletini gerçekçi olarak yansıtıyor.Ancak yaklaşık 250-nits maksimum parlaklık seviyesi dış mekan kullanımlarında biraz düşük kalabilir.



Bu dizüstü bilgisayar için heyecan verici olan en önemli özelliği, ASUS'un özel NVIDIA grafik kartı. Gerçek oyun bilgisayarlarında gördüğümüz güçlü GTX ve RTX donanımına mı sahip? hayır, ancak Asus ZenBook 13 modelindeki MX150 GPU, Intel'in CPU'larına entegre olarak gelen grafik kartlarına kıyasla oldukça önemli bir sıçrama olarak değerlendirilebilir. Ayrıca zorlu ilave grafik işlemlerinde veya oyun performanslarında NVIDIA MX150 Intel'in entegre grafik kartından yükü devralıyor. Bu sayede Hem yük paylaşımı hemde performanslı oyunlar sizi bekliyor.



Netflix kullanımında UltraHD filmleri örneğin harika bir netlikte sunuyor. FortNite gibi online oynanan oyunlardaki görüntü kalitesi ve akıcılık oldukça güzel.



NVidia GeForce MX150 geçen yıl ki ZenBook 13 ve Razer Blade Stealth modelleri de dahil 2017'de piyasaya sürüldüğünden beri adından söz ettiriyor. Ancak bu makinelerin çoğu Asus'un bu modelinden 2 kat daha ağır. ASUS bu bakımdan kayda değer bir başarı elde etmiş.



NVidia MX150 Grafik Tam da Oyun Severlerin İsteyeceği Türden!





Yeni ZenBook Serilerinde dikkat çeken özelliklerden birisi de NVidia GeForce MX150 GPU'sunun 2GB VRAM desteği ile modele ilave bir güç katmış olması. Yerleşik Intel UHD Graphics 620 Kartına ilave olarak konulan bu grafik kartı, onun oyun ve grafik tabanlı uygulamalarda çok daha iyi performans sağlamasına yardımcı olacak.



ErgoLift Menteşe Sistemi





Menteşe düzeneği ErgoLift tasarımı zaten dikkat çekici, dolasıyla Asus ZenBook daha önceki iki serinin özelliklerini " Güçlü, Kompakt ve Ergonomik" bir cihazda birleştirmiş oldu. 1,19 Kg'lık ağırlığı ErgoLift menteşe tasarımı sayesinde oldukça ergonomik olarak kullanım açısı sunuyor. Klavye belli bir açıda yukarı doğru kaldırılıyor. Yazım konforu üst seviyeye çıkıyor. Yüksek performansa rağmen daha az ısınmasında da ErgoLift menteşe tasarımını sıcaklığın dışarı atılmasında önemli bir katkısı var. Fan devreye girdiğinde alttan sıcak havanın tahliye edildiğini hissedebiliyorsunuz. Bu tasarımın bana göre en büyük dezavantajı ise yukarıda resim gördüğünüz gibi maksimum 165 Derece civarında açılıyor. Günlük kullanım açısından bir sıkıntı doğurur mu? Derseniz! sanmıyorum, ancak 180 dereceki bir açılım da beklemeyin.



Askeri Kalitede Sağlamlık Sunuyor





Bu ince ve şık tasarıma rağmen, Askeri ekipman kalitesinde bir sağlamlık, su geçirmezlik ve toz koruması sağlıyor. Bu yüzden dış darbelere karşı oldukça sağlam görünüyor.



Klavye ve TrackPad





Klavye tuşlarının kullanımı oldukça rahat, yön tuşlarının ölçüleriyse normalden daha küçük. Benim en çok sevdiğim ise NumPad özellikli TrackPad. sağ üst köşesine bir saniye basılı tuttuğunuzda, numaratör devreye giriyor. Aynı şekilde de kapatabiliyorsunuz. Klavyeler alttan aydınlatmalı ve 3 kademeli bir aydınlatma ayarı var. TrackPad'in aynı zamanda multi-touch birden çok dokunma özelliklerini oldukça hızlı algılıyor. MacBook'lardaki birden fazla parmakla yapılan işlemlerin benzerini çok rahat tanımlayıp yapabilirsiniz.



Web Kamerası





3D IR Kamera hızlı bir şekilde Yüz Tanıma işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak Şapka ile kullandığımda tanımadı. Web Kamerası Geniş açılı ve HD kalitesi mükemmel olmasa da destekliyor.



Harman Kardon Stereo Hoparlör





Ses ve müzik dinlemek için Harman Kardon tarafından ayarlanmış alt tarafta stereo hoparlörler mevcut. Kaliteli ve yüksek bir ses çıkışı var.



Bağlantı Portları





Bağlantı noktalarına gelince, bir dizüstü bilgisayarda isteyeceğiniz bir çok porta sahip. HDMI, 2 adet USB-C portu, eski cihazlar için USB 3.1 Tip A Bağlantısı. Bir MicroSD kart yuvası, Ancak tam boyutta değil. Bu fotoğraf makinelerinden fotoğraf aktarmayı daha kolay hale getirebilirdi. Ancak ince tasarımda bunlardan ödün vermeyi anlayabiliyorum.



BATARYA SÜRESİ





Batarya Kullanım süresi, 5-6 Saat seviyesinde, beklenen aslında 8 saat gibi bir kullanım. Kağıt üzerinde bakarsanız, Asus ZenBook 13 UX333F 12: 30 Saat kullanım süresi sunuyor. Rakiplerinin kağıt üzerindeki kullanım sürelerine bir bakarsak durum şöyle?



ASUS ZenBook 13

12: 30



ASUS ZenBook S

12: 00



Spectre Folio

14: 41



Surface Laptop 2

15: 57



Dell XPS 13 (2018)

9: 50



Apple MacBook Air (2018)

12: 35



Gerçek Kullanımda, kullanıma bağlı olarak Batarya Kullanım süresi, 5-6 Saat seviyesinde, beklenen aslında 8 saat gibi bir kullanım. Yeni modellerde aslında mobil cihazlarda kullanılan USB-C portu üzerinden şarjında artık desteklenmesini bekliyorum. Ancak bu model de bu yok tabi ki.



Sonuç





Yeni ZenBook 13 UX333F tasarım olarak harika ve şaşırtıcı derece güzel, ancak hemen hemen her dizüstü bilgisayarda olduğu gibi pil ömrü biraz soru işareti yaratabilir. Ekran parlaklık düzeyi de dış mekan kullanımlarında yeterli düzeyde. Oyun ve Disk Performansı şaşılacak derecede mükemmel.



Testler sırasında, özellikle 3 kat hızlı UltraFast SSD diskin ne kadar fark yarattığını gözlemledik. 1'den 9'a kadar saydığımızda Masaüstü ekranının karşımıza geldiğini gördük. Kopyalama ve oyun kurulumlarında ciddi etkisi var bu 3 kat hızlı SSD Diskin. UltraFast SSD disk performansı gücünün Grafik kartının sağladığı güçle harmanladığınızda; Kesinlikle bir oyun sever yada grafik bazlı uygulamaları kullanan profesyonellerin isteyeceği ideal bir "Ultra Portable – Ultra Taşınabilir" bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.



Potansiyel rakibi olarak Infinity Display Ekrana sahip Dell XPS 13 gösterilebilir. Ancak Asus ZenBook 13 UX333F'yi diğer Ultra Taşınabilir Dizüstü bilgisayarlardan farklı kılan, özel grafik kartı ve görkemli ince çerçeveli ekranı. MX 150 GPU onu tam da oyuncuların yanında taşımak isteyeceği, hafif bir model olarak ön plana çıkarıyor. Zira bu grafik kartı özelliklerinde bir başka dizüstünü ancak bunun iki katı ağırlıkta bulabilirsiniz!



Asus, dizüstü bilgisayarlarda yeni tasarımları denemekten çekinmeyen bir marka olarak tanınıyor. Tıpki geçen yılki ZenBook Pro modelindeki ScreePad özelliğinde gördüğümüz gibi.



O modelde de bir çok yeni tasarım riskleri vardı. Ancak bu tasarım risklerinin işe yarayıp yaramayacağını bize zaman gösterecek. ASUS'un endüstriyi bu yolla daha fazla ileriye götürdüğü de bir gerçek. Yeni Zenbook 13 UX333F bu yıl iyi grafiklere sahip tek Ultra Taşınabilir model olmayacak ancak herkesten önce bu işi yapan ASUS, kesinlikle takdiri hak ediyor.



Asus Zenbook 13 UX333F İncelemesi

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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