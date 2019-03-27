Son Dakika Haberleri: Asus Zenbook 14 (Ux433) İncelemesi | İnce, Taşınabilir ve Performanslı

Asus Zenbook 14 (Ux433) İncelemesi | İnce, Taşınabilir ve Performanslı

33 dakika önce

Dünyanın en küçük 14 inç bilgisayarı olan Asus ZenBook 14 UX433, bir önceki ZenBook 14 modelinden (UX430) %13 daha küçük boyutlarda geliyor.

Dünyanın en küçük 14 inç bilgisayarı olan Asus ZenBook 14 UX433, bir önceki ZenBook 14 modelinden (UX430) %13 daha küçük boyutlarda geliyor. Ayrıca bunu 15,9 mm incelik ve 1,09 kg ağırlık ile tamamlayan bilgisayarı çantanızda taşırken hafifliği ve boyutu nedeniyle sık sık "Acaba bir yerde mi unuttum?" diyerek kontrol edebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:38 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
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