Son Dakika Haberleri: Asus Zenbook Pro 15 İnceleme | Dokunmatik Yüzeyde İkinci Ekran!

Asus Zenbook Pro 15 İnceleme | Dokunmatik Yüzeyde İkinci Ekran!

57 dakika önce

Gitgide incelen ve küçülen kasalar ile gelen dizüstü bilgisayarlarda özellikle profesyonel kullanıma yönelik olan seriler inanılmaz bir şıklığa ulaştı.

Gitgide incelen ve küçülen kasalar ile gelen dizüstü bilgisayarlarda özellikle profesyonel kullanıma yönelik olan seriler inanılmaz bir şıklığa ulaştı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan ZenBook Pro 15, dokunmatik touchpad bölümü ile gelen ve ScreenPad olarak adlandırılan teknolojiye sahip.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Son Dakika! Bütçe Açığı Şubat Ayında 16,8 Milyar TL Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:07:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asus Zenbook Pro 15 İnceleme | Dokunmatik Yüzeyde İkinci Ekran!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]