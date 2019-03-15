Asus Zenbook Pro 15 İnceleme | Dokunmatik Yüzeyde İkinci Ekran!
57 dakika önce
Gitgide incelen ve küçülen kasalar ile gelen dizüstü bilgisayarlarda özellikle profesyonel kullanıma yönelik olan seriler inanılmaz bir şıklığa ulaştı.
Gitgide incelen ve küçülen kasalar ile gelen dizüstü bilgisayarlarda özellikle profesyonel kullanıma yönelik olan seriler inanılmaz bir şıklığa ulaştı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan ZenBook Pro 15, dokunmatik touchpad bölümü ile gelen ve ScreenPad olarak adlandırılan teknolojiye sahip.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10 Kaynak: Youtube
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