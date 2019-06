ASUS ZenScreen Touch, Taşınabilir Dokunmatik Mönitör Özellikleri Neler?

ASUS, yeni taşınabilir monitörü ZenScreen Touch'u duyurduİnce ve hafif 15,6 inçlik taşınabilir dokunmatik monitör, artırılmış mobil üretkenlik ve eğlence deneyimi sunuyor. Asus Zen Screen Touch Özellikleri Nelerdir?ASUS, artırılmış mobil verimlilik ve eğlence deneyimi sunan yeni 15,6 inçlik taşınabilir Full HD monitörü ZenScreen Touch'ı duyurdu. 900 gram ağırlığa ve 9 mm inceliğe sahip taşınabilir monitör, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha fazla verimlilik için ekstra bir ekran, akıllı telefon kullanıcıları için daha büyük bir görünüm ve konsol oyuncularına evden uzaktayken yüksek kaliteli oyun deneyiminin tadını çıkarma imkanı sunuyor.ZenScreen Touch, her bakış açısından canlı ve keskin görüntüler sağlayan Full HD çözünürlüğe sahip bir IPS ekrana sahip olmasıyla göze çarpıyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha zahmetsiz, kolay ve verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor. IPS ekran ayrıca yenilikçi ZenScreen Touch uygulamasına da destek veriyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki uygulamaları ekranda görüp kontrol etme imkanı sağlayarak büyük ekranda üretkenliği artırıyor.Asus ZenScreen Touch, sahip olduğu USB-C ve Mikro HDMI bağlantı noktalarıyla dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, tabletler ve kameralar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla rahat bağlantı imkanı sunuyor.Monitör, 4 kullanıcıların daha uzun üretkenlik ve eğlence seansları almalarını sağlayan, tam şarjla 4 saatlik kullanım ömrüne sahip yerleşik 7800mAh pile sahip.10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekranZenScreen Touch'ın ekranı, 10 noktalı çoklu dokunma özelliğine ve tam Windows 10 uyumluluğuna sahip. 15,6 inçlik ekran, en iyi sinema izleme deneyimi için 16: 9 en boy oranına sahipken, W-LED arka plan aydınlatmalı mat IPS panel ise aydınlık ortamlarda rahat görüntüleme için 700: 1 kontrast değeri sunuyor.ZenScreen Touch mobil uygulamasıAsus ZenScreen Touch, uygulamaların Android telefonlardan görüntülenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan, ASUS'a özel, yenilikçi ZenScreen Touch mobil uygulaması ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu büyük ölçek, herhangi bir içeriği daha büyük olarak görüntülemenin yanı sıra, belgeleri, fotoğrafları ve videoları düzenlemek gibi karmaşık görevler için mükemmel bir çalışma alanı sunuyor.ZenScreen Touch, daha iyi bir mobil kullanıcı deneyimi için isteğe bağlı olarak sanal Android menü düğmelerini (Geri, Ev, Son ve Dönme) destekliyor.USB-C ve Micro HDMI bağlantılarAsus ZenScreen Touch, hem DisplayPort hem de USB 3.0 için tek bir kablo üzerinden destek sağlayan, DisplayPort Alternatif Modu'nu destekleyen ve çok çeşitli USB 3.0 ile uyumluluk sağlayan cihazlarla rahat ve sürücüsüz kullanım sağlayan hibrit sinyalli USB Type-C bağlantı özelliğine sahiptir. Micro-HDMI desteği de veren ZenScreen Touch; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, kameralar ve oyun konsolları gibi birçok cihazdaki içeriği görüntüleyebiliyor, istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşamanız için geniş görüntü olanağı sunuyor.ZenScreen Touch'da tek bir şarjla dört saate kadar çalışma sağlayan yerleşik 7800mAh pil bulunuyor. ZenScreen Touch, bu sayede bağlı olduğu cihazın bataryasını tüketmiyor ve uzun bir çalışma süresi sunuyor.Asus ZenScreen Touch TEKNİK ÖZELLİKLERPanel boyutu (çapraz)Geniş ekran 15.6¨ (39.6cm) 16: 9Panel arka ışıklandırmaW-LED/ IPSEkran yüzeyiNon-glareÇözünürlük1920 x 1080Parlaklık250 cd/m²Kontrast oranı700: 1Görüş açısı (CR?10)178°(Yatay)/ 178°(Dikey)Dokunmatik EkranEvet/ 10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekranFlicker-freeEvetStereo hoparlör1W x 2Sinyal girişiUSB-C (DP Alt mode + USB 3.0), Micro HDMIBatarya7800mAh lityum polimer bataryaBatarya ömrü4 saat @ DP Alt modunda 250 nits değerindeKasa renkleriKoyu griFiziksel ölçüler(G x Y x D)359.7 x 227.4 x 9.0 mmAğırlık0.9 Kg (Net)Dokunmatik fonksiyonlar için işletim sistemi uyumluluğu Microsoft Windows 7/ 8/ 10, Android 6.0 or above, Mac OS, Chrome OS, LinuxDiğer özelliklerAkıllı kapakDisplayWidget ile akıllı çevirme10 nokta çoklu dokunmatikEye Care teknolojisiQC 3.0 and PD 3.0 desteği