Son Dakika Haberleri: Asus Zephyrus S Gx701g İncelemesi

Asus Zephyrus S Gx701g İncelemesi

1 saat önce

ASUS'un RTX 2070 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı yeni dar çerçeveleriyle karşımızda.

ASUS'un RTX 2070 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı yeni dar çerçeveleriyle karşımızda. İnceleme videomuzda tasarımdaki gelişmeleri, artı ve eksi deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:27 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
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