ASVEL, ABD'li basketbolcu Allerik Freeman ile anlaştı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li şutör Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li şutör Allerik Freeman'ı kadrosuna kattı. ASVEL Kulübü, 25 yaşındaki skorer basketbolcu Freeman ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kolejden mezun olduktan sonra basketbol kariyeri için ülkesinden ayrılan Freeman, Macaristan'da Alba Fehervar, Türkiye'de Bursaspor ve son olarak Çin'de Shenzhen Aviators'ta forma giymişti. Freeman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Çin liginde çıktığı 4 maçta 25,5 sayı ortalaması yakalamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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