Son Dakika Haberleri: ASVEL'i deviren Anadolu Efes, Milano deplasmanında!
Son Dakika Spor ASVEL'i deviren Anadolu Efes, Milano deplasmanında! - Son Dakika Spor

ASVEL'i deviren Anadolu Efes, Milano deplasmanında!

6 saat önce

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.15'de deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

ASVEL'i deviren Anadolu Efes, Milano deplasmanında!, System.String[]

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.15'de deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.


Ligde geride kalan 9 haftada iki takımın da 7 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Euroleague'de 3 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, İtalya'dan galibiyetle dönerek zirve yarışında yara almak istemiyor.


Avrupa kupalarında 668. maç


Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 667 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 371 galibiyet ve 296 yenilgi aldı.


2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 420. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 419 karşılaşmada 214 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.


27. randevu


Olimpia Milano ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi.


Geride kalan maçlarda Efes 18 kez rakibini mağlup ederken, 8 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda İtalyan ekibi evinde 81-80, Efes de sahasında 101-95'lik skorla galip ayrılmıştı.


İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 83.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Olimpia Milano ise 81.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.


Efes'te Shane Larkin 19.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Sergio Rodriguez 15.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Anadolu Efes, Milano, Efes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu
UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor Ali Şen, Oğuz ve Aykut transferi için Cem Uzan'la yaptığı pazarlığı açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASVEL'i deviren Anadolu Efes, Milano deplasmanında!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]