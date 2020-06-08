ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı

Fransız ekibi LDLC ASVEL Villeurbanne, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız ekibi LDLC ASVEL Villeurbanne, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague ekiplerinden ASVEL, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, Hayes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

23 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan temsilcisi Cantu'da forma giyerken, İtalya Ligi'nde 9.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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