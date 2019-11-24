'Asvel zaferi yolumuzu aydınlattı'

Sakatlıklar ve on maçın yedisini deplasmanda oynayarak, inanılmaz bir fikstür işkencesiyle THY EuroLeague'de karanlık günler yaşayan Fenerbahçe Beko'nun önceki gün Asvel'i 88-72 yenerek elde ettiği ilk deplasman zaferiyle yeniden eski günlerine dönüşün sinyalini verdi. Vladimir Stimac'ın 21 sayıyla süslediği müthiş oyunu, Ali Muhammed'in eski günlerine ışıltılı dönüşü, Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleri ve Derriçk Williams'ın moral veren smaçlarıyla Asvel karşısında adeta coşan Obradoviç'in öğrencileri lehlerine dönen fikstürle taraftarlara "Bayrakları hazırlayın, güneşli günler geliyor" mesajı verdiler.



Sakatlıklarını tamamen atlattıktan sonra takıma Nando de Colo, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin de katılmasıyla zirvenin en güçlü adayı olacaklarını ifade eden teknik heyet, "Çocuklar iyi olduğunu hatırladı. Artık zor günler geride kaldı, efsane geri dönüyor" dediler.



BU GALİBİYET TAKIM RUHUNA İLAÇ GİBİ GELDİ Asvel karşısında alınan galibiyetin takım ruhuna ilaç gibi geldiğini belirten oyuncular, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandık ve yolumuz aydınlandı. Önümüzdeki altı maçın beşini içerde oynayacağız. Ataşehir Ülker Spor Salonunda oynayacağımız Khimki, Alba Berlin ve Anadolu Efes maçlarından da zaferle ayrılıp zirve yürüyüşünü başlatacağız. Bu üç maçtan sonra Atina'da Panathinaikos'u yenip, İstanbul'a Zenit St. Petersburg ve Valincia maçlarından da zaferle çıkıp, Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz" dediler.



GENE ÇOK YORULDUK Bu yıl şanssız fikstürden yaka silken Fenerbahçe Beko oyuncuları, evlerini, Ülker Salonu'nda antrenman yapmayı, taraftarının önünde maç oynamayı özlediğini belirten yetkililer, "Oyuncular çok yorgun ve moralsizdi. Bursa'da Tofaş'la oynadık, Bancelona'ya geçtik. Bu yıl kadrosunu çok güçlendiren Barcelona maçı bizim için çok kırıcı geçti Maç gece 01.00'da bitti. Otele gitmemiz, takımın uyuması 02.00'ı buldu. Sabah 1,5 saat uçup 10.40'ta Lyon'a geldik ve antrenmana çıktık. Mazeret olarak söylemiyoruz ama bu sezon bütün maçlar böyle geçti. Resmen fikstür kurbanı olduk. Neyse ki son galibiyetle bu zorluğu bitirdik ve artık eve döndük"



SEKİZ AYDA YAŞLI TAKIM DAMGASI YEDİK...



Fikstür vurgunu yüzünden tökezlediklerini ancak asa yere düşmediklerini belirten Fenerbahçe Beko teknik ekibi "İyi gün dostları bize demediklerini bırakmadı. 8-9 ay öncesine kadar önüne geleni deviren takıma 'Yaşlı' dediler. Bu takım 8-9 ayda mı yaşlandı? İtalya Milli takımı ve EuroLeague Oyuncular Birliği Kaptanı Gigi (Luigi) Datome'ye, Obradoviç'e denilmeyen kalmadı. Oysa bütün oyuncular Obradoviç'le baba oğul gibi. Günü geldiğinde iyiyi de kötüyü de paylaşan bir ekip bu. Abartılan küfür olayında başta Gigi'ye ve Melih olmak üzere bütün takıma yapılan ifadeler takımı uyandırma amaçlı. Tek talihsizlik canı yayına denk gelmesi oldu. Bu olaydan sonra kimse kimseyle ne küs kaldı, ne de biri diğerinden özür diledi."



VESELY ANTRENMANDA AĞRI HİSSETTİ



Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından uzun süre takımdan ayrı kana Vesely Asvel maçının öncesinde ısınırken ağrı hissedince tedbir amacıyla onatılmadığı durumunun bugün netleşeceği öğrenildi.



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