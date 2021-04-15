Asya, Afrika ve Avrupalı hazır giyim üreticileri global markalara karşı güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Asya, Afrika ve Avrupalı hazır giyim üreticileri global markalara karşı güçlerini birleştirdi

15.04.2021 12:27
Asya, Afrika ve Avrupalı hazır giyim üreticileri global markalara karşı güçlerini birleştirdi, System.String[]

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, Asya Üretici Dernekleri Ağı Star Network'ün öncülüğünde başlatılan 'İmalatçı Ödeme ve Teslimat Koşulları' adlı girişim ile ilgili olarak "Bu dayanışma üreticilerin markalara ve alıcılara karşı hem daha güçlü pozisyonda...

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, Asya Üretici Dernekleri Ağı Star Network'ün öncülüğünde başlatılan 'İmalatçı Ödeme ve Teslimat Koşulları' adlı girişim ile ilgili olarak "Bu dayanışma üreticilerin markalara ve alıcılara karşı hem daha güçlü pozisyonda yer almalarına hem de değişimi yönlendirme ve yönetmelerine imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TGSD'den yapılan açıklamaya göre, dünya hazır giyim ihracatının yüzde 60'ına imza atan üreticiler, pandemi sürecinde daha da bozulan ödeme ve teslimat koşullarının iyileştirilmesi için güç birliği yapma kararı aldı. Asya Üretici Dernekleri Ağı Star Network'ün öncülüğünde başlatılan 'İmalatçı Ödeme ve Teslimat Koşulları' adlı girişimde Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSD Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, üreticilerle alıcı firmalar ve markalar arasında ödeme ve teslimat gibi konularda var olan sorunların pandemi sürecinde iyice belirginleştiğine dikkati çekti. Dengenin daha fazla bozulmasını engellemek ve üretici firmaların güçlerini birleştirmek için Asya Üretici Dernekler Ağı Star Network'ün bir girişim başlattığını bildiren Ramazan Kaya, şunları aktardı:

"Girişimin birinci önceliği tedarikçilerin dayanışmasını güçlendirmek olmakla birlikte başka stratejik hedefleri de var. 12 Ocak'ta temelleri atılan girişim, aynı zamanda hazır giyim ve ayakkabı endüstrilerinde arz talep dengesini sağlamayı, tedarik zincirini güçlendirmeyi, israfı azaltarak karlılığı artırmayı öngören çalışmalar planlıyor. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF), Alman hükümetinin desteğiyle yürütülen Alman Kalkınma İş birliği (GIZ) Fabric Projesi ve Better Buying Enstitüsü'nün çalışmalara dahil olması, girişimin önemini daha da artırıyor. Markalar ve alıcılarla benzer sorunları yaşayan Türk hazır giyim endüstrisinin temsilcilerinin de bu iş birliğine katılması gerektiği inancıyla şubat ayında girişimde yerimiz aldık. STAR Network ve IAF üyelerinin yanı sıra Çin, Vietnam, Bangladeş, Pakistan, Kamboçya ve Myanmar, Endonezya ve Fas'ın temsil edildiği girişim, dünya hazır giyim ihracatının yüzde 60'ından fazlasına imza atan üreticilerin dayanışmasına dönüştü. Bu dayanışma üreticilerin markalara ve alıcılara karşı hem daha güçlü pozisyonda yer almalarına hem de değişimi yönlendirme ve yönetmelerine imkan sağlayacak. Tedarikçi ülkeler arasındaki mevcut şiddetli rekabetin iş birliğine bir engel oluşturmayacağına inanıyorum."

"Masaya oturulmadan önce 'kırmızı çizgiler' belirlenecek"

TGSD Müşterek Başkanı Sanem Dikmen ise girişimde yer alan paydaşların ödeme ve teslimat uygulamaları, planlama ve bilgi alışverişi gibi konularda 'kırmızı çizgileri' belirlemek üzere 5 ayrı çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi. Çalışma gruplarının mart ayı içinde raporlarını tamamladığını belirten Dikmen, "Elde edilecek çıktılara bağlı olarak, ikinci aşamada sektördeki yaygınlaşma yönlendirilecek. Üreticiler ve dernekler ortak gereksinim ve önerilerini tek ses haline getirdikten sonra markalar, alıcılar ve diğer paydaşlarla tartışma masasına oturulacak." açıklamasında bulundu. Dikmen, girişime mevcut katılımcıların yanı sıra pek çok endüstri kuruluşunun da destek verdiğini ve ilerleyen süreçte katılımcıların artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Ramazan Kaya, Hazır Giyim, Star, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya, Afrika ve Avrupalı hazır giyim üreticileri global markalara karşı güçlerini birleştirdi - Son Dakika


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