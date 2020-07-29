Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanlığı'na yeniden Jin Liqun seçildi

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Guvernörler Kurulu tarafından Jin Liqun, ikinci dönemde de başkan seçildi.

AAYB Guvernörler Kurulu Başkanı tarafından dün düzenlenen beşinci yıllık toplantıda başkanlığa seçilen Jin Liqun, ikinci beş yıllık dönemine 16 Ocak 2021'de başlayacak.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada yeniden başkan olarak seçilen Jin Liqun'in de görüşlerine yer verildi.

Jin Liqun, kuruluş yıllarında Asya Altyapı Yatırım Bankası'na liderlik etmenin çok büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Yönetim açısından yüksek standartlar oluşturduklarını, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını geliştiren projelere yatırım yaptıklarını aktaran Jin Luqin, "Küresel sermaye piyasalarında kendimizi ispat ederek birçok önemli başarıya imza atıyoruz. Bu başarı çalışanlarımız ve kuruluşumuzun yüksek çabaları ile oldu. Bu başarıda AAYB üyelerinin ve kalkınma topluluğunun desteği de büyük oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

Jin Liqun, gelecek 10 yılı dört gözle beklediklerin ve yatırımları çekirdek altyapıdan geleceğin altyapısına doğru genişleteceklerini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele edeceklerini, Asya'da ve dünyanın geri kalanında bağlantıyı güçlendireceklerini, özel sermayeyi harekete geçireceklerini ve bölgedeki dijital farklılıklar arasında köprü olacak altyapıları destekleyeceklerini aktaran Jin Liqun, "Üyelerimize hizmete devam etmek ve daha sürdürülebilir, daha müreffeh bir Asya'nın inşasına yardımcı olmak için çok uluslu çabalara daha fazla katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AAYB, Başkan Jin'in liderliğinde 57 kurucu üyeyle başladığı yolculuğunda dünyanın dört bir yanında onaylanmış 100'den fazla üyeye ulaştı. Banka ayrıca, istikrarlı görünümü ile en büyük kredi derecelendirme kuruluşları olan Standard&Poor's, Moody's ve Fitch'e göre en yüksek kredi notlarını korudu. Birleşmiş Milletler de (BM), BM'nin kalkınma görevine olan ilgisi ve katkısı nedeniyle AAYB'ye "Daimi Gözlemci" statüsü verdi.