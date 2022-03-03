Asya Altyapı Yatırım Bankası, Rusya ve Belarus bağlantılı faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

Çin öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Merkezi Pekin'de bulunan bankadan yapılan yazılı açıklamada, AIIB'nin, ekonomik ve mali koşullardaki değişim doğrultusunda tutarlılığını muhafaza etmek üzere elinden geleni yapacağı belirterek, "Bu koşullar altında ve bankanın çıkarları doğrultusunda, yönetim Rusya ve Belarus bağlantılı tüm faaliyetleri durdurmaya ve gözden geçirmeye karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma ile kurulmuş uluslararası bir banka olarak uluslararası hukuka bağlılığın, bankanın kurumsal varlığının temeli olduğu vurgulanan açıklamada, "AIIB, savaştan dolaylı ve dolaysız olarak etkilenen tüm üyelerine esnek ve hızlı finansman sağlayarak desteklemeye hazırdır." değerlendirmesine yer verildi.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projeler başta olmak üzere altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 2014 yılında kurulan bankanın 105 üyesi bulunuyor.

Çin, uluslararası kredi ve finans kurumları Dünya Bankası ve IMF'nin potansiyel rakibi olarak görülen bankanın yönetiminde yüzde 26,5 oy hakkını elinde bulunduruyor.

Çin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını açıklamıştı

Rus petrol ve doğal gazının önemli alıcısı konumundaki Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcükleri ile kınama anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınıyor.

Çin, ABD ve Batı'nın, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı mali yaptırımlara katılmayacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD, İngiltere, Kanada, AB ve diğer Batı müttefikleri, Moskova yönetimini hedef alan ticari ve finansal yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Yaptırımlar kapsamında en büyük bankalarının varlıklarına tedbir getirilen Rusya, bankalar arası uluslararası para transferlerinin yapıldığı SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Öte yandan çok sayıda Batılı ülke Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri durdurmuş, Moskova yönetiminin rezervlerin büyük bölümüne erişimi kesilmişti.