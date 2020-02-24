Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta - Son Dakika Ekonomi

Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta

6 saat önce

ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının İtalya, Güney Kore ve İran'a da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü; Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken Avrupa piyasaları da düşüşle açıldı.

Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta, System.String[]

ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının İtalya, Güney Kore ve İran'a  da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü; Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken Avrupa piyasaları da düşüşle açıldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve küresel boyutta yayılmaya devam eden Covid-19 salgını sebebiyle 2,619 kişi hayatını kaybederken, 79,360 bin kişinin salgından etkilendiği belirtildi.

AVRUPA

Avrupa piyasaları, yatırımcıların yayılmaya devam eden salgının ekonomiye zarar vereceği endişesiyle düşüşle açıldı. Yatırımcılar aynı zamanda İngiliz Bankalar Birliği'nin bugün açıklayacağı konut kredisi başvurusu verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 2.54,

CAC 40 yüzde 2.40,

FTSE 100 yüzde 1.77 düşüşle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.25 düşüşle 1.0823'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.48 gerileyerek 1,2902 düzeyinde.

ASYA

Covid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleri sebebiyle Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken, Japonya'nın yayın kuruluşu NHK, Toyota'nın bugün Çin'in Çengdu şehrinde yer alan fabrikasında üretimine devam edeceğini doğruladı.

Asya piyasalarında,

Hang Seng yüzde 1.55,

KOSPİ yüzde 3.87,

S&P/ASX 200 yüzde 2.25,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.25 düşüşle kapandı.

Dolar yen karşısında yüzde 0.28 gerileyerek 111.30 düzeyinde.


Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekonomik çöküntüdeki Hindistan'dan Trump için milyar dolarlık harcama
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]