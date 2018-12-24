Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



Noel tatili dolayısıyla Japonya piyasalarında işlem yapılmazken, diğer Asya ülkeleri borsalarında düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlendi.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, cuma günü yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 2.500-2.526 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın 2.515,7 puanla yatay bir seyir izliyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 35.664,39 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.055,60 puanda bulunuyor. Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.651,38 puan oldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Noel Ağacı Önünde Ateşli Poz Veren Kourtney Kardashian, Alay Konusu Oldu

Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu

Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı