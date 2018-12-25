Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya tarafında Noel tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi sert düştü.

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Asya tarafında Noel tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi sert düştü.

ABD'de dün yarım gün işlem gören New York borsasındaki sert düşüşler, Asya piyasalarına taşındı.

Dün kapalı olan Japonya piyasalarında Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 5 değer kaybederek 19.155,74 puandan günü tamamladı. Endeks, böylece 25 Nisan 2017'den bu yana en düşük puanlı kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 azalarak 110,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.462,84 puanla 19 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 2.505,64 puan oldu.

Öte yandan Noel tatili dolayısıyla Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong piyasalarında ise işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:15 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Asya, Ekonomi
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