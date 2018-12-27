Asya Borsaları

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 20.000 puanı aşması sonrasında günü yüzde 3,9'luk artışla 20.077,62 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 111,1 seviyelerinde dengelendi.



Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin ile ABD'nin ocak ayında yüz yüze görüşmeler için somut planları olduğunun bildirilmesi, küresel risk iştahını artırdı.



Pozitif gelişmeye karşın Şanghay bileşik endeksi gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek kapanışa yakın yüzde 0,6 azalışla 2.483,09 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 35.906,47 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 25.561,37 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.028,44 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

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