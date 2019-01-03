Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

22 dakika önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem yapılmazken, azalan risk iştahı güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgiyi artırdı. Söz konusu gelişmeyle dolar/yen paritesi hızla gerileyerek 104,76 ile Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 10.00 itibarıyla paritenin kayıplarının bir kısmını telafi ettiği ve 106,9 seviyelerinde dengelendiği görüldü.

Son dönemde satış ağırlıklı bir seyir izlenen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün de gerilemesine devam etti ve 2.455,93 puanla 19 Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybederek 2.460,61 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 1.993,70 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 35.653,91 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'de son gelen verilerin büyümeye ilişkin endişeleri artırması ve Apple'ın Çin'deki satışları öne sürerek gelir hedeflerini aşağı yönlü revize etmesinin piyasalarda moralleri bozduğunu söyledi.

Risk iştahının azalması ile güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin arttığını ve görece riskli olarak değerlendirilen gelişmekte olan ülke varlıklarının satış baskısı altında kaldığını belirten analistler, piyasaların makroekonomik verilere daha fazla tepki vereceği bir döneme girildiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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