Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Uzun bir tatil döneminin ardından bugün işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, sert düşüş kaydetti. Açılışın ardından gelen satışlarla 19.241,37 puana kadar gerileyen endeksi, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 2,3'lük azalışla 19.561,96 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi, dün 104,7 ile Mart 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 108,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artış ve güçlenen tepki alımlarının etkisiyle kapanışa yakın yüzde 1,9 artarak 2.510,82 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 35.567,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 25.441,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kazançla 2.010,25 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:17:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]