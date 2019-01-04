Asya Borsaları

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Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var