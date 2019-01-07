Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.





Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen Asya piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentileri ve Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimlerinin etkisiyle yeni haftaya alış ağırlıklı başladı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, cuma günü yüzde 2,2'lik sert düşüşünün ardından yeni haftada yeniden 20.000 puanın üzerine çıktı ve günü yüzde 2,44 artışla 20.038,97 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybederek 108,2 seviyelerinde dengelendi.





Geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimleri kararıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi, cuma günü hızlı yükselerek günü yüzde 2,05 artışla tamamladı. Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.515-2.540 puan bandında seyretmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 yükselerek 2.533,06 puan oldu.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,34 artışla 2.037,70 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 primle 35.938,10 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,58 kazançla 25.778,97 puanda seyrediyor.



Analistler, bu hafta ABD ve Çinli yetkililerin katılımıyla Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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