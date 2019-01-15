Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

8 dakika önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de dün negatif dış ticaret verilerinin ardından yetkililerin ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceğini açıklaması pay piyasalarını pozitif etkiledi.

Gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 2.550 puanı aşarken, kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.568,45 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın da katkısıyla günü yüzde 1 yükselişle 20.555,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 36.205,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 yükselişle 26.768,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.097,18 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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