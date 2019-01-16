Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek makine siparişleri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artan ve üretime yönelik pozitif sinyal veren veriye karşın yendeki zayıflama, ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde pay piyasalarını baskıladı.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 20.500 puanın altına inerken, günü de yüzde 0,6 azalarak 20.442,75 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Dün yüzde 1,4 yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.563-2.574 puan dar bandında hareket etmesinin ardından 2.570,8 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.372,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 26.857,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.106,10 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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