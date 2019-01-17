Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsaları, Güney Kore hariç geriledi.

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Asya borsaları, Güney Kore hariç geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalışla 20.402,27 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 kayıpla 2.559,64 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,05 artışla 2.107,06 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 36.297,25 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,48 azalışla 26.773,46 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizliklerle Asya piyasalarının negatif seyrettiğini belirtti.

ABD'de savcıların Huawei'nin ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çaldığı iddiasını incelediklerine dair haberlerin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere yol açtığını ve bunun da yatırımcıların temkinli davranmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, küresel piyasalarda da Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Güncel
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