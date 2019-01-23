Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

53 dakika önce

Asya borsaları, karışık seyretti.

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Asya borsaları, karışık seyretti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Söz konusu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,14 azalışla 20.593,72 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artışla 2.581,00 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 kazançla 2.127,78 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 36.438,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 26.955,00 puanda seyrediyor.

Analistler, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesinde, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi
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