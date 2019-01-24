Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

2 saat önce

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

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Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50'ye gerilemesi sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,09 azalışla 20.574,63 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,41 artışla 2.591,64 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 kazançla 2.145,03 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 kayıpla 36.093,24 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 primle 27.069,35 puanda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan siyasi belirsizlik ve küresel ekonominin yavaşlayacağına yönelik endişeler piyasalarda risk iştahını azalttı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izleneceğini belirtti.

Bugün ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin son açıklanan makroekonomik verilerin işaret ettiği ekonomideki yavaşlamaya ilişkin tespit ve söylemlerinin takip edileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Japonya, Güney Kore, Asya, Ekonomi
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