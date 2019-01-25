Asya Borsaları

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Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti