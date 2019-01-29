Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsaları karışık seyretti.

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Asya borsaları karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,08 artışla 20.664,64 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalışla 2.594,25 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 artışla 2.183,36 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 azalışla 35.475,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 kayıpla 27.511,74 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerden dolayı küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığının, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamasının, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırdığını kaydeden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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