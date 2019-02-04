Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

30 dakika önce

Asya tarafında birçok borsada tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.

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Asya tarafında birçok borsada tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel finans piyasalarını desteklemeye devam ederken, Asya tarafında Çin, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.883,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise en düşük 36.273,7 ve en yüksek 36.456,2 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,4 azalarak 36.336,2 puan oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya, Asya, Ekonomi
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