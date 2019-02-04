Asya Borsaları

Asya
tarafında birçok borsada tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japonya
ve Hindistan
piyasaları karışık seyretti. ABD
ile Çin
arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel finans piyasalarını desteklemeye devam ederken, Asya tarafında Çin, Güney Kore
ve Hong Kong
piyasalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.883,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 109,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi ise en düşük 36.273,7 ve en yüksek 36.456,2 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,4 azalarak 36.336,2 puan oldu.