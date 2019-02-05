Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

40 dakika önce

Asya tarafında birçok borsada tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.

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Asya tarafında birçok borsada tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.

Japonya'da ocak bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,0'dan 50,9'a gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,19 azalışla 20.844,45 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,20 artışla 36.656,05 puanda seyrediyor.

Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Hindistan, Japonya, Asya, Ekonomi
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