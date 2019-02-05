Asya Borsaları
40 dakika önce
Asya tarafında birçok borsada tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan piyasaları karışık seyretti.
Asya
tarafında birçok borsada tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya
ve Hindistan
piyasaları karışık seyretti.
Japonya'da ocak bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 52,0'dan 50,9'a gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,19 azalışla 20.844,45 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,20 artışla 36.656,05 puanda seyrediyor. Çin
, Hong Kong
ve Güney Kore
borsalarında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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