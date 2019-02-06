Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları alış ağırlıklı seyretti.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları alış ağırlıklı seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 20.874,06 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,79 kazançla 36.905,74 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump'ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesinin hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olsa da piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini belirtti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün ayrıca, Tayland Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,75'te bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hawaii'de Parti Temsilcisi 100 Yaşın Altındakilere Sigara Satılmaması İçin Yasa Tasarısı Sundu ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:28:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]