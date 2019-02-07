Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,59 azalışla 20.751,28 puandan tamamladı.

Hindistan Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 6,25'e çekmesinin ardından Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,24 artışla 37.065,58 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin ve Hong Kong piyasalarında yeni yıl tatilinin devam etmesi nedeniyle açık olan Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Merkez, Asya, Hindistan, Japonya, Ekonomi
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