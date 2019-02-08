Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

37 dakika önce

Asya borsaları, negatif seyretti.

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Asya borsaları, negatif seyretti.

Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının beklentilerin altında kalması sonrasında Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,01 azalışla 20.333.17 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,20 kayıpla 2.177,05 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 36.632,85 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,08 azalışla 27.967,19 puanda seyrediyor.

Çin'de ise devam eden yeni yıl tatili nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Ekonomi
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