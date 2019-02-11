Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

31 dakika önce

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri dolayısıyla bu hafta ABD'li yetkililerin Çin'e gitmesi beklenirken, müzakerelerin 1 Mart'ta başlayacak yeni gümrük tarifeleri öncesinde anlaşmayla sonuçlanacağı öngörülüyor.

Geçen hafta boyunca tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, müzakereler öncesinde yeni haftaya pozitif başladı. Endeks, 2.654,10 puanla 5 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, günü de yüzde 1,4'lük artışla 2.653,90 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 36.381,44 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 28.095,73 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.180,73 puan oldu.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 110 sınırında işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Venezuela Tarihinin En Büyük Askeri Tatbikatını Başlattı

Çin'de Öldüğü Söylenen Sanatçı Heyit'ten Dünyaya Mesaj: Ölmedim Çin, Uygur Halk Ozanının Ölmediğine Dair Video Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]