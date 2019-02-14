Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

59 dakika önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticari müzakereler kaldığı yerden devam ederken, Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Ülkede ocakta geçen yılın aynı ayına göre dolar bazında ithalat yüzde 1,5 azaldı, ihracat ise yüzde 9,1 arttı. Bu dönemde dış ticaret fazlası ise 39,16 milyar dolar oldu. Piyasada ithalatın yüzde 10,2 ve ihracatın yüzde 3,3 azalması bekleniyordu.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.707-2.730 puan bandında dalgalı bir seyir izledi ve kapanışa yakın yüzde 0,1'lik düşüşle 2.719,70 puan oldu.

Japonya ekonomisi 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüdü. Ülkede büyüme bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Böylece Japonya ekonomisinde yıllık büyüme piyasa beklentileri doğrultusunda açıklansa da çeyreklik bazda öngörülerin altında kaldı.

Açıklanan büyüme verisinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.139,71 puanla günü yatay tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 35.876,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 28.421,62 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.225,85 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin Ekibi Guangzhou, Andre Ayew İçin Kesenin Ağzını Açtı İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek

İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi İntihardan Vazgeçti, Ayağı Kayınca Kayalıklardan Yuvarlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:25:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]