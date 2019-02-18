Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

57 dakika önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptığı açıklamada Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını ve 1 Mart'ta dolacak ticaret ateşkesinin süresinin uzatılabileceğini söylemesi yatırımcıların risk iştahını artırırken, müzakereler, bu hafta Washington'da gerçekleştirilecek toplantılarla devam edecek.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,6 artarak 2.751,79 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, iki ayın en yüksek seviyesi olan 21.306,36 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,8 artışla 21.281,85 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Asya borsalarından negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 35.573,77 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 28.380,51 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 kazançla 2.210,9 puanda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu PKK Karargahına Döndü! Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]