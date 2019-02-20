Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret
görüşmelerinde, Çin'den talep edilen başlıklar arasında stabil yuan kuru konusunun da bulunduğu ve bu başlığın her iki tarafın da nihai kararında etkili olacağı haberleri, Şanghay borsasında dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde 2.739 ve 2.767 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 2.759,10 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ithalat yüzde 0,6 ve ihracat yüzde 8,4 geriledi. İhracat ve ithalattaki düşüş karşısında ülkede 1,4 trilyon yenle 5 yılın en büyük dış ticaret açığı kaydedildi.

Negatif dış ticaret verilerine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 yükselişle 21.431,49 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.533,85 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kazançla 28.500,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.229,76 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de 'Ev Ödevini Yapan Robot' Tartışması Sosyal Medyada Gündem Oldu Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

EPDK'ya 24 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]