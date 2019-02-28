Asya Borsaları

Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti.

Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti.



Çin'de şubat imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2 ile beklentilerden kötü gelmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,71 azalışla 2.932,91 puanda seyrediyor.



Japonya'da ocak sanayi üretiminin aylık yüzde 3,7 azalarak, yıllık da değişmeyerek beklentileri karşılayamamasının ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,79 düşüşle 21.835,16 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,76 kayıpla günü 2.195,44 puandan tamamladı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 artışla 35.924,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 28.664,51 puanda seyrediyor.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor