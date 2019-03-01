Asya Borsaları

Asya borsaları, yükseldi.

Asya borsaları, yükseldi.



Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da işsizlik yüzde 2,5'e yükselirken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,9 ile beklentilerden iyi gelse de 50'nin altında kalarak daralma sinyalini sürdürdü. Bu gelişmelere karşın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 artışla 21.602,69 puandan kapandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,02 kazançla 2.971,01 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 36.024,99 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 primle 28.753,52 puan seviyelerinde seyrediyor.



Güney Kore borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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