Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsaları, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelere ilişkin iyimserlikle Güney Kore hariç pozitif seyretti.

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Asya borsaları, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelere ilişkin iyimserlikle Güney Kore hariç pozitif seyretti.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve iki ülkenin gümrük tarifeleri savaşına son verecek bir anlaşmaya imza atabilecekleri yönündeki haber ve açıklamalar küresel risk iştahını artırdı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 artışla 21.822,04 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 kazançla 3.027,58 puandan kapandı.

Hindistan'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 29.023,54 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,22 azalışla 2.190,66 puana geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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