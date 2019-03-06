Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

23 dakika önce

Asya borsaları, karışık seyretti.

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Asya borsaları, karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 azalışla 21.596,81 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 kayıpla 2.175,60 puandan kapandı.

Çin'de hükümetin tüketimi artırmak amacıyla tedbirler alacağı haberlerinin ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,11 artışla 3.088,13 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,47 kazançla 36.613,52 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 29.032,45 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Asya, Ekonomi
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