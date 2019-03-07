Asya Borsaları

Asya borsaları, azalan küresel risk iştahı ile Çin hariç geriledi.

Asya borsaları, azalan küresel risk iştahı ile Çin hariç geriledi.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından artan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikle, küresel piyasalarda risk iştahı azaldı. OECD, dün açıklanan raporda küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 azalışla 21.456,01 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 artışla 3.106,42 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.165,79 puandan kapandı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 kayıpla 36.617,42 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 28.821,12 puan seviyelerinde seyrediyor.



Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

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